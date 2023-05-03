وزير الرياضة يزور معارض المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية السيناوية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معرض للمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية السيناوية ومنتجات مبادرة علمني حرفة، في إطار إقامة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية للنسخة الرابعة بمحافظة مطروح.

وذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمناطق الحدودية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ومنال جمال وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، والدكتور محمد فوزي مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم.

وقامت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بعرض كافة المشغولات اليدوية والحرفية ومنتجات مبادرة علمني حرفة، ضمن فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وذلك بتوجيهات الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومتابعة أماني عبد العظيم غريب مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، وإشراف من منسقين التدريبات الحرفية والمعارض.

وتفقد وزير الرياضة معرض مبادرة "علمني حرفه" الذي يضم نتاج الدورات التدريبية في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية التي يتم التدريب عليها بمحافظة شمال سيناء من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة معرض للمنتجات اليدويه والتراثية للشباب من خلال الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.

وأكد صبحي أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ووصولها إلى الأسواق، ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك اتساقا مع خطة الوزارة لتقديم الدعم للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية.