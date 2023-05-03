رفع كفاءة وترميم وإعادة تأهيل طرق وأرصفة حي العجوزة

شن حى العجوزة حملات مكبرة لتطوير وتجميل وإعادة تأهيل الطرق وترميمها والعمل من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإعادة تأهيل للطرق.

أسفرت الحملات عن ردم بالرمال وتركيب بلاط الانترلوك بشارع غزة وشارع شهاب بعد الحفر لإصلاح كسر بمواسير مياة وتم رفع المخلفات بالكامل ، كما تم رفع كفاءة الطرق والشوارع من خلال تركيب بلاط انترلوك وبردورة بشارع ترعة المجنونة بارض اللواء وايضا بشارع سور نادى الزمالك.

شهدت الحملات وضع طبقة دقشوم تمهيدا لأعمال الاسفلت وتركيب بلاط انترلوك بشوارع ( حسين الجيزاوى مع شارع المحروسة - صلاح جاهين بسور نادى الترسانة - كمال السويسى من سلامة الراضى - سلامة الراضى - محمد عوف من شارع شاهين ) بعد الحفر لتنفيذ تصاريح كهرباء وتليفونات ، بالإضافة الى العمل من اجل تجميل الطرق والظهور بالمظهر اللائق والحضارى من خلال بناء احواض من الزرع بشارع شهاب وبناء سور من الطوب للشبابيك خلف مسرح البالون،وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حى العجوزة.