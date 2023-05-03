برلماني: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني رحبت بجميع الآراء والأفكار

قال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، شملت تنوعا وتعدد كبير في الآراء والأفكار ووجهات النظر، بما يؤكد بما لا يعد مجالا للشك أن الوطن يتسع للجميع.

وأضاف "الصمودي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الجلسة الافتتاحية أعطت الفرصة للجميع في الحديث، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة، حيث تنوعت الآراء من قوى سياسية مختلفة، في أجواء ديمقراطية رائعة، تؤكد أن هذا الحوار الوطني في طريقه الصحيح، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة.

ولفت أن هذا التنوع والتعدد، يؤكد أنه لا مصادرة على آراء أو أفكار، وأن الجميع مرحب به في هذا الحوار، وأن جميع الأفكار ممكنة.

وأوضح النائب محمد سعد الصمودي، أن هذا الحوار الوطني بهذه الكيفية يؤكد قدرته على تحقيق أحلام وطموحات المصريين.