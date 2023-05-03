رشوان: صباحي اعتذر عن المشاركة فى الحوار الوطنى لوفاة شقيقته

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن حمدين صباحي أصيب بفاجعه أمس عقب وفاة شقيقته وارسل لي هذه الرسالة.



نظرا للظروف الطارئة التي المت بي بوفاة شقيقتي الكبرى اتمنى التوفيق والنجاح وتحقيق ما نصبوا إليه وهو نجاح الحوار في وضع أسس لكل ما يتعلق بالوطن والمواطن.



كانت قد انطلقت منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.