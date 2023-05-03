أستراليا.. رحلة صيد تنتهي بمأساة في أرض التماسيح

في واقعه غريبه من نوعها تم العثور على بقايا جثة رجل أسترالي ، إثر غرقة خلال ممارسته الصيد في مياه بنفس المنطقة التي تنتشر فيها هذه الزواحف، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء.

وكشفت الشرطة أن هذا الرجل يدعي كيفن دارمودي،65 عاما، والقصه التي عرفت عنه ، انه ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند "شمال شرق" مع سكان محليين.

وبحسب القوى الأمنية، صدت المجموعة تمساحا للتمكن من مباشرة الصيد. وسمع شهود في وقت سابق أن الرجل "يصرخ ويستغيث بصوت عالي جدا ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه"، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.

وقتل حراس مسلحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول عدة أمتار في حديقة ليكفيلد الوطنية، حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.

ووصف مفتش الشرطة ما حصل بأنه "مأساة"، قائلا إن تحاليل أجريت على التمساحين "أتاحت التعرف على بقايا جثة الرجل المفقود".

وقال هندرسون إن ضحية الحادثة كان "رجلا لطيفا للغاية" وكان مدير حانة من قرية ريفية في شمال الولاية.

وحذر المسؤول عن الأماكن المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أن كوينزلاند هي "أرض التماسيح".

وقال: "إذا كنتم في المياه وتحديدا في ليكفيلد، التي صنفت تحديدا"كموقع" لحماية التماسيح، يجب أن تتوقعوا رؤية تماسيح في تلك المياه".