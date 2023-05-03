ندوة تعليمية لطلاب صيدلة كفرالشيخ عن أمراض القلب

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، ندوة تعليمية بمقر نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، سبقها بيومان توعية لطلاب الجامعة، وكذلك التوعية العامة في استاد كفر الشيخ؛ للحديث عن أمراض القلب التي تعد الأولى عالميًا في مسببات الوفاة _طبقًا لمنظمة الصحة العالمية_ بأكثر من 17 مليون حالة وفاة.



شملت التوعية، التوقف عن الاستخدام المفرط والخاطىء للمضادات الحيوية، طبقًا الاتجاهات وزارة الصحة .

شارك، في الندوة ، نخبة من الدكاترة على مستوى المحافظة؛ حيث تحدث، الدكتور أحمد أمين، منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة كفر الشيخ، ودكتور إبراهيم الجندى وكيل نقابة صيادلة كفر الشيخ .

وتحدث المحاضرون، في الندوة، عن أمراض القلب الأكثر شيوعا، وكذلك جلسات عمل تتمثل فى الاتى الذبحة الصدرية، قدمها دكتور حسين عبد الرازق، أخصائي الباطنة والغدد الصماء والسكر، ومدير عام مستشفى سيدي غازي المركزي، وعضو في الكلية الملكية البريطانية لأمراض الباطنة، تلاها جلسة عن ،ضغط الدم المرتفع تقديم الدكتور مصطفى الشيتانى،طبيب في مستشفي سيد جلال الجامعي ، ومدرب صحة عامة في اتحاد الأطباء العرب ثم جلسة ثالثة عن التغذية الإكلينيكية لمرضى القلب، قدمها الدكتورة إسراء ندا، صيدلي فى المستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وحاصله على دبلومة التغذية الإكلينيكية من جامعة المنصورة،

في المحاضرة الرابعة ،تم التحدث عن، السكتة الدماغية، تقديم الدكتورة رشا السيسي، رئيسة قسم التشريح بكلية الطب جامعه كفر الشيخ.

أما المحاضرة الأخيرة، فكانت عن الإسعافات الأولية في حالة طوارئ مرضى القلب، مع الدكتور أحمد جميل، مدرب الاسعافات الاولية

وفي الختام، كان انطلاق مسابقة للطلاب المشاركون، والفائز يتأهل لمسابقة أخرى على مستوى مصر، وأول ٣ مراكز يفوزون بجوائز مادية ، وفرصة سفر للتدريب بالخارج.