ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم بوروسيا دورتموند

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة انتقال الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام للفريق، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل بيلينجهام إلى دورتموند عام 2020 من برمنجهام سيتي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، ليخطف بعدها الأضواء والأنظار إليه، لتنهال العروض عليه من كبار أندية أوروبا.

واقترب الريال من ضم بيلينجهام بعد أشهر طويلة من المفاوضات، وبعد الدخول في صراع قوي مع العديد من الأندية، التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، مثل، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الملكي اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع بيلينجهام، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتقدم إلى المراحل النهائية.

وأضاف رومانو، أن الاتفاق تم على الشروط الشخصية، مع تحديد موعد اجتماع جديد لاستكمال الاتفاق مع بوروسيا دورتموند.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية، بأن ريال مدريد على وشك الانتهاء من التعاقد مع بيلينجهام في الموسم المقبل، بعد عدة أشهر من العمل لحسم تلك الصفقة، بعدما أصبح النادي الإسباني وحيدًا في السباق على خطف جوهرة دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول ومانشستر سيتي عرضا كثيرًا من الأموال للتعاقد مع صاحب الـ19 عامًا، لكنه اختار الانضمام للميرينجي، ولذلك انسحب الناديان الإنجليزيان بالفعل من المفاوضات.

كما ذكرت الصحيفة، أن الريال بدأ استراتيجته الخاصة بالتوقيع مع اللاعب منذ عام، وتوجت الآن باتفاق من حيث المبدأ، حيث سيصبح لاعبًا لنادي ريال مدريد في 30 يونيو بعقد يمتد حتى 2029، باستثناء حدوث مفاجأة تتعلق بانتكاسة في ختام المفاوضات.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يتمم الصفقة بمبلغ يتراوح بين 100 إلى 120 مليون يورو، مع بوروسيا دورتموند، الذي لن يمثل عائقًا كبيرًا أمام إتمام الانتقال، حيث يعرف النادي الألماني جيدًا بأن أيام لاعبه معدودة بالقميص الأصفر والأسود.

وتوصل الطرفان (ريال مدريد وبوروسيا دورتموند) لاتفاق مبدئي بعد عام تقريبًا من المفاوضات، وقد يعلن الملكي رسميًا انضمام بيلينجهام والإعلان عن الصفقة الشهر المقبل.

وخاض بيلينجهام خلال 3 مواسم 130 مباراة مع بوروسيا دورتموند، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 25 آخرين.