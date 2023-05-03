حبس عاطلين 15 يوما بعد ضبطهما بطن ونصف حشيش وبانجو بالإسماعيلية

أمر المستشار عمرو جميل المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية اليوم الأربعاء بحبس عاطلين 15 يوم علي ذمة التحقيقات، ضبطا بكمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها علي تجار التجزئة المحافظة.

كما باشر محمود الرابط مدير نيابة مركز الإسماعيلية التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهما وبحيازتهما المواد المخدرة بدائرة مركز الإسماعيلية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، وهو ما أكدته تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهما.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي العميد أحمد بلبولة رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية معلومه تفيد قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة.

علي الفور كلف " بلبوله " بشن مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء علي عبد النبي وأحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات استهدفت المتهمين خلال تواجدهما بدائرة مركز الإسماعيلية وبحوزتهما 50 فرش لمخدر الحشيش وتمكنوا من ضبطهما

كما نجح الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مخزن للبانجو به طن ونصف من المواد المخدرة خاص بالمتهمين شرق قناة السويس.

تأتي الضربة الأمنية ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية لضبط كبار تجار المواد المخدرة بعد ضبط شخص بكمية من الحشيش ومخزن للبانجو الأسبوع الماضي في القنطرة شرق