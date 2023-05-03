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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: 100 جلسة حوارية بجميع المحافظات

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قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني في ١٧ سبتمبر بدأت حوارات في طول البلاد في جميع المحافظات تجاوزت عدد الجلسات ١٠٠ جلسة، مضيفا أنه تم تشكيل الأمانة الفنية التي مهمتها تنظيم جلسات الحوار ومتابعة فاعليته خلوصا للتوصيات الختامية، تم تقسيم الأمانة لأربع فرق لجنة محتوى ولوجيستيات والإعلام، واتوجه بالشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على تعاونها معنا، واتوجه بالشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني، حوالي ٧٥ شاب يعملون على قدم وساق من أجل الحوار الوطني.

 

وتابع فوزي لكي يتم تفعيل الحوار الوطني تم الاستقرار على ٤٤ مقرر و مقرر مساعد للمحاور، وتم مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية والتوازن العمري بين المشاركين و نلاحظ أن لدينا مشاركة للشباب المصري و المرأة المصرية وقام مجلس الأمناء بالتنسيق، وعلى أساسها تم تحديد القضايا وقرر مجلس الأمناء من خمسة أشهر أنه سيكون في انعقاد دائم.

للتوصيات الختامية الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني