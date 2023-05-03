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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التنفيذ الأمثل لإستراتيجيتها لمكافحة الفساد

الكويت
الكويت
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أكدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التنفيذ الأمثل للاستراتيجية التي تستمد أهميتها بارتباطها في تنفيذ التزامات دولة الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحسين الأداء في المؤشرات الدولية.

ن الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لا سيما مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.

واطلعت اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية الكويتية بتنفيذ الاستراتيجية وممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) شمل استعراضا لأبرز الإنجازات المحققة عبر مبادرات الاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له.

وناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه. 

مكافحة الفساد الكويت الامم المتحده