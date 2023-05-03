المنسق العام للحوار الوطني: تعديل مواد الحبس الاحتياطي على أجندة أعمال اللجان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني مطروح علي اللجان لتعديل مواد الحبس الاحتياطي، ومجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الملف.

وأوضح “رشوان” أن الحوار استغرق عاما كاملا، لكي نفتح أبوابا كان بعضها مقطع وأخري مغلقة وعقدنا العديد من الجلسات لبناء جسور ثقة، وهذه الوجوه الكريمة تعبر عن هذا الحوار، وسترفع جلسات الحوار للرئيس عبدالفتاح السسيي، كما أن كافة جلسات الحوار ستكون علانية وليست سرية والاعلام مدعو للحضور.

وقال المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشرفنا في الجلسات النهائية للحوار الوطني، لافتا إلى أن جلسات الحوار جميعا ستكون علنية.

وأضاف، أن هناك ضمانات لمخرجات هذا الحوار هم الحضور في هذه الجلسات، وكذا الرأي العام الذي هو رقيب علي الجميع، والأمر الثالث هو ضمانة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه.

وتابع: أن ضماناتنا في ايدينا، واتوجه للمصريين جميعا (ارجوكم شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية.