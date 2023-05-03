المتحدث باسم الجيش السوداني: "الدعم السربع" فشلت في تحقيق هدفها

كشف العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني، آخر تطورات معارك الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم ضد قوات الدعم السريع، قائلا إن “المتمردون فشلوا في تحقيق الهدف الاستراتيجي لهم منذ اليوم الأول وسيكون النصر في النهاية للقوات المسلحة السودانية”.

وأكد عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، التزام الجيش السوداني منذ الهدنة الأولى بالهدوء ووقف إطلاق النار، متابعا: “هناك طلبات تقدم للقيادة للهدنة منذ بداية الأزمة، والجيش يقبل بها لاعتبارات محددة تتعلق باستفادة المواطنين من توقف القتال لأوقات محددة حتى نستطيع تخفيف القيود التي فرضتها ظروف العمليات على حياة المواطنيين وتحركاتهم وعيشتهم”.

ونوه "أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة إطلاقا في أي مرة، وبالتالي عند موافقة الجيش على الهدنة سيكون مرهونا بالتزام الطرف الأخر بمتطلباتها، وحال القيام بأي خروقات سنأخذ التصرف المناسب وفي حل من أي التزام وبالتالي التعامل مع الموقف.

وأضاف أن “ميليشيا الدعم السريع تقوم القصف العشوائي للمناطق ومحاولة إطلاق القذائف والمدفعية على بعض مواقع الجيش، بالإضافة إلى محاولة وضع القناصة على أسطح المباني، ولكنها لم تحقق إصابات أو خسائر بالجيش السوداني”، مشددا على استمرار الجيش السوداني في تمشيط وتطهير الخرطوم من عناصر قوات الدعم السريع.