ضياء رشوان: ثلاث قضايا لا مساس بهم في الحوار الوطني

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ان هناك ثلاث قضايا لا مساس بهم خلال المناقشة في الحوار الوطني، موضحا أنه لا مساس بالدستور الحالي، السياسية الخارجية المصرية، الأمن القومي الاستراتيجي.



وأكد رشوان خلال كلمته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليست مؤسسة بديلة أو مكملة لأي مؤسسة في مصر، مشيرا بأن الحكومة لديها صلاحيات وفقا للدستور.

وقد انطلق منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.