دوري أبطال إفريقيا.. الكيني بيتر أويرو حكما لموقعة الذهاب بين الأهلي والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .



وقرر الاتحاد الإفريقي تعيين الحكم الكيني بيتر أويرو لقيادة مباراة الذهاب بنصف النهائي بين الترجي التونسي والأهلي والتي تقام في تونس على ملعب رادس، على أن يتولى تقنية الفيديو الحكم الجزائري مصطفي غربال.

وقرر الإتحاد الإفريقي إقامة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجارى؟.



وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.



وتأهل الأهلي لنصف النهائي على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع المواجهتين بربع النهائي.