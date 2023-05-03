12 ألف كرتونة مواد غذائية و15 ألف كيلو لحوم لغير القادرين بالفيوم.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وجمعية الأورمان، فى تحقيق إنجازات ومبادرات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلى الخيري، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فتوزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم وعمل عمليات العيون والقلب لغير القادرين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لتقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات السيد المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وقال شعبان إن الجمعية قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة الفيوم، حيث وزعت الاورمان أكثر من 12 ألف كرتونة مواد غذائية خلال الشهر المبارك بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توزيع عدد 15 ألف كيلو لحوم وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع االمحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع شعبان انه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تماما لمرضى القلب غير القادرين.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على عدد (932،729) مريض، واجراء عدد (208،987) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.

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