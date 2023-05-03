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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مدبولي يصل مقر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

مصطفى مدبولي بالحوار
مصطفى مدبولي بالحوار الوطني
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وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قيادات الحكومة، مقر الجلسة الافتتاحية الحوار الوطني، المنعقد الآن، وسط حضور كبير من المشاركين من الجهات والأحزاب والنقابات المختلفة. 

وقد انطلق منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
 

مصطفي مدبولي وسط حضور كبير