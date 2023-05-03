مدبولي يصل مقر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قيادات الحكومة، مقر الجلسة الافتتاحية الحوار الوطني، المنعقد الآن، وسط حضور كبير من المشاركين من الجهات والأحزاب والنقابات المختلفة.

وقد انطلق منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

