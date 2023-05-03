مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص في مباراة استعراضية مدمجة مع نجوم NBA

شارك لاعبو الأولمبياد الخاص المصري في مباراة استعراضية مدمجة جمعت بينهم وبين مشاهير كرة السلة الامريكية NBA بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

حضر فعاليات اليوم الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي والدكتور شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات ونادين ابو الجبل مسئول التواصل الاجتماعي، بينما حضر من الأولمبياد الخاص المصري الدكتور باسم تهامي المدير الوطني والدكتور محمد الزيدي مدير الاعلام والعلاقات العامة وطارق محسن مدير فرع القاهرة الكبري ومحمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب والدكتور مصطفى شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة ومروان اشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة بالاضافة الي مشاركة ٣٠ لاعب ولاعبة من الاولمبياد الخاص المصري .

وشهدت الفعاليات مشاركة مشاركة أمادو جالو فال رئيس دوري أفريقيا لكرة السلة BAL ونجوم كرة السلة العالميين فيكتور ويليمز وموسوكو موتومبو .

يقول الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن اليوم يأتي نتيجة التعاون المشترك بين الاولمبياد الخاص الدولي والدوري الامريكي لكرة السلة ودوري افريقيا لكرة السلة .

وأكد محي الدين علي اهمية مشاركة لاعبي الاولمبياد الخاص في تلك المبادرة العالمية كنوع من الدمج المجتمعي لهم والتي تستهدف التدريب علي المهارات الأساسية لكرة السلة بمشاركة كبار نجوم كرة السلة حول العالم لتحفيز لاعبي الاولمبياد الخاص نحو تطوير مهاراتهم وتعظيم ثقافة ممارسة رياضة كرة السلة في كافة الأماكن.

من جانبه عبر الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري عن سعادته بمشاركة لاعبي الاولمبياد الخاص المصري في مثل تلك المبادرات العالمية التي تعمل علي تعظيم وصقل مهاراتهم في كرة السلة .

وأشار تهامي أنها ليست المره الاولي التي يشارك فيها الاولمبياد للخاص المصري في فعاليات المسئولية المجتمعية للدوري الامريكي لكرة السلة ، مشيرا الي المشاركة الثانية في دوري افريقيا لكرة السلة BAL بالاضافة الي حضور عدد من المدربين عبر الانترنت في دورة اعداد المدربين علي مهارات كرة السلة الامريكي أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد اشتمل اليوم علي استعراض للاعبي الاولمبياد الخاص المصري لمهاراتهم في كرة السلة ومباراة استعراضية موحدة رائعة شارك فيها لاعبو الاولمبياد الخاص المصري مع نجوم كرة السلة العالميين.