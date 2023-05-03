إحالة مسئولين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة الموظفة بإدارة التموين الطبي بمديرية الشئون الصحية، وأمين مخزن مكتب صحة أول بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وذلك علي خلفية فقدهم خاتم شعار الجمهورية وتمكين مجهول من إصدار 91 شهادة صحية مخالفة.

وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت علي أنهما وبوصفهما السالف لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على ممتلكات الوحدة وخالفا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بأن: - أهملت المتهمة الأولى في المحافظة على دفتر 33 ع. ح مسلسل من 851601 حتى 851680 مما مكن مجهول من الاستيلاء عليه واستخدامه في إصدار شهادات صحية بعدد 91 شهادة تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة والواقع وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة حيال فقدهم طبقاً للتعليمات.

وأهملت في المحافظة على عدد 3 دفاتر 33 ع.ح 80 قسيمة وارده بكشف الزيادة والعجز بنموذج 7 مخازن حكومية، مما مكن مجهولاً من الاستيلاء عليهم وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية حيال ذلك. أهمل المتهم الثاني في المحافظة على خاتم شعار الجمهورية بمكتب صحة أول عهدته مما مكن مجهول من استخدامه بختم عدد 91 شهادة صحية محل التحقيق. وبناء عليه يكون المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية والمنصوص عليها بالمواد 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادتين 149 /1، 6، من لائحته التنفيذية رقم 1116 لسنة 2017 والصادرة بقرار السيد رئيس و150 مجلس الوزراء. ذلك تطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين رقمي61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981 ،12 لسنة 1989 والمادتين (15أولا)، (1/19) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.