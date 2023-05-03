تربية رياضية جنوب الوادي تشارك في فعاليات مؤتمر (الرياضة – جودة حياه )

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على مشاركة قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة في فعاليات المؤتمر السابع الذي تنظمه الجمعية الإفريقية لعلوم الرياضة بعنوان ( الرياضة - جودة حياة ) وذلك في الفترة من 13- 15 سبتمبر 2023 بالغردقة.



كما وافق المجلس على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من الدكتور محمد سيد عبد القادر حسنين والدكتور محمد وائل محمد مصطفى بكلية الطب وعلى تعيين الدكتور إبراهيم محمد أبو زيد حسن في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة سعيدة عبدالستار حافظ يوسف بكلية التربية بقنا والدكتور أحمد عادل أحمد عثمان بكلية الاداب والدكتورة شيماء سيد سالم على بكلية الطب والدكتورة سارة إبراهيم محمد كباش بكلية العلاج الطبيعي.



ووافق المجلس أيضاً على منح درجة الدكتوراة لعدد ” 11 ” طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة و منح درجة الماجستير لعدد ” 28 ” طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.