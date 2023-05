تكريم مايكل دوجلاس بمهرجان "كان" ومنحه السعفة الذهبية الفخرية

اعلن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 عن منح مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، والتي سبق وحصل عليها فورست ويتيكر، أنيس فاردا، جان بيير لود، جودي فوستر أو مانويل دي أوليفيرا.

ويأتى هذا التكريم، تقديرًا لمسيرة مايكل دوجلاس الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما، ويمنح مهرجان كان دوجلاس التكريم خلال حفل الافتتاح الذي يُذاع على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.

وكان تم الكشف عن البوستر الرسمي لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ76، الصورة لجاك جاروفالو في موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وبطولة كاثرين دينوف وميشيل بيكولي وروجر فان هول.

على صعيد متصل كان قد انطلق امس البوستر الرسمي للفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين ليضفي شعورًا مرعبًا عن أحداث الفيلم، ويكشف لأول مرة عن شخصية النداهة، وذلك استعدادًا لتمثيل مصر في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات، ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

ويُعرض فيلم الترعة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، في برنامج الأفلام القصيرة 4 وذلك يوم الخميس 25 مايو المقبل، الساعة 11 صباحًا (GMT +2) بمسرح Salle Buñuel.

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين