أحدثهم مصطفى درويش.. فنانون رحلوا قبل مشاهدة أعمالهم الأخيرة

يفاجئنا الموت كثيرا برحيل عدد كبير من النجوم، بعدما قدموا الكثير من الأعمال سواء للشاشة الكبيرة أو الصغيرة، وخلال السنوات الأخيرة الماضية رحل بعض الفنانين تاركين أعمالا لم تعرض لهم، ليخطفهم الموت قبل رؤيتهم لهذه الأعمال، كان آخرهم الفنان مصطفى درويش.

مصطفى درويش

ورحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا يوم الاثنين الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، بعد أن شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلات كامل العدد، تلت التلاتة، وسره الباتع، إلا أن للفنان أعمال سينمائية لم تعرض حتى الأن، حيث شارك في فيلم «شماريخ» للمخرج عمرو سلامة، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويضمّ في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، كما شارك أيضا في فيلم «5 جولات» إخراج مازن أشرف، بطولة، آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وماجد المصري، وداليا شوقي.

دلال عبد العزيز

لم يكن الفنان مصطفى درويش هو الوحيد الذي وافته المنية خلال السنوات الأخيرة الماضية دون رؤية أو عرض آخر أعماله، فسبقته أيضا الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، حيث رحلت قبل طرح فيلم تسليم أهالي في السينمات المصرية، وهو آخر عمل شاركت في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز برفقة ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد وغيرهم، والذي تم عرضه بالسينمات 3 أغسطس 2022 .

وشاركت أيضا الفنانة دلال عبدالعزيز في مسلسل «في بيتنا روبوت 2» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وانتهت من تصويره قبل وفاتها بفترة قليلة، لكنها لم تشهد عرضه بسبب وفاتها .

في السياق ذاته لم تشهد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز عرض فيلمها «أعز الولد» التي شاركت في بطولته مع النجمتين ميرفت أمين وشيرين، والذي عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بسبب وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت قد رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

رجاء الجداوي

الفنانة رجاء الجداوي رحلت أيضا دون مشاهدة آخر عمل سينمائي شاركت فيه وهو فيلم توأم روحي، حيث وافتها المنية صباح يوم 05/يوليو/2020 عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا المستجد ، وظهرت الراحلة رجاء الجداوي في فيلم "توأم روحي"، الذي عرض بدور السينما بعد رحيلها بشهور، ويعتبر هذا الظهور الأخير لها قبل وفاتها، العمل من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، إخراج عثمان أبو لبن.