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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. الحماية المدنية تنقذ 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران اثر حريق مول ببورسعيد

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أنقذ رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران اثر حريق مول تجاري نطاق حي الشرق.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق بالطابق الثاني من مول تجاري بشارع طرح البحر نطاق حي الشرق، فجري الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المول ومناطق مجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ 3 فتيات ورجل احتجزتهم النيران بالدور العلوي، وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق بمحل مغلق في الطابق الثاني، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.

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حريق مول بورسعيد فتيات محافظة بورسعيد