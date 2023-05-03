ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو  مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 1.116 تريليون جنيه. 

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.03 %، ليغلق عند مستوى 17,295.27 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 7,194.42 نقطة. 

كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.15 % ليغلق عند مستوى 2,978.4 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.08%، ليغلق عند مستوى 4,521.82 نقطة.
 

وتراجع أيضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.21 %، ليغلق عند مستوى 20,651.17 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 2,805.84 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 3,054.75 نقطة. 

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 111.1 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 139.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.6 مليار جنيه، بعد التعامل على 455.1 مليار سهم، من خلال 60.5 ألف عملية منفذة.

ختام التعاملات البورصة مؤشرات اسهم