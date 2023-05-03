مصرع وإصابة سائقين بحادث انقلاب جرار زراعي بترعة في البحيرة.. صور

لقي سائق في العقد الثالث من العمر مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي و 2 كساحة يحمل قمح، بمياه ترعة الحاجر بطريق (حوش عيسى - الدلنجات) بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة حوش عيسى، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يسحب عدد 2 كساحة تحمل 2 كومباين لحصاد القمح، بطريق الدلنجات - حوش عيسى فى مياه ترعة الحاجر، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة أخر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

أسفر الحادث عن مصرع محمد إبراهيم أبو الديار، سائق، وإصابة ياسين عادل شحت، 25 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.