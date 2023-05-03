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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

قبل ما تخرج من بيتك.. تعرف على أسعار تذاكر دخول المزارات الأثرية

قلعة صلاح الدين
قلعة صلاح الدين
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تعد تكلفة دخول المعالم الأثرية هي أكثر ما يشغل بال الزائر وخصيصًا المصريون حيث تكون التكلفة للأسرة كاملة وليس للفرد فقط، وعبر التقرير التالي يستعرض موقع البوابة نيوز أهم وأبرز المعالم في مصر وأسعار دخولها للمصريين والأجانب.

المتحف المصري في التحرير
ويعد المتحف المصري في التحرير عمدة المزارات الأثرية بالقاهرة، وتذكرة دخوله للمصريين 30 جنيهًا، و10 جنيهات للطالب المصري، والتصوير الشخصي سواء بالموبيل أو بالكاميرا مجانًا أما التصوير الاحترافي فيحتاج لتصريح خاص.

متحف الحضارة المصرية بالفسطاط
يعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط من مناطق الجذب السياحي وخصيصًا بعد موكب المومياوات الملكية، وتذكرة دخول المتحف للمصريين 60 جنيهًا، وللطالب المصري 30 جنيهًا.  

منطقة أهرامات الجيزة
أما منطقة الأهرامات فتذكرة دخول المصري 60 جنيهًا، والطالب 30 جنيهًا، ودخول الهرم الأكبر 100 للمصري و50 للطالب، وأصبح هناك تعريفة ركوب للخيول والكارتات بالمنطقة المجاورة لتمثال أبو الهول.

قلعة صلاح الدين الأيوبي
أما قلعة صلاح الدين الأيوبي فدخول المصريين بتذكرة تكلفتها 60 جنيهًا، وللطالب 30 جنيهًا، والتذكرة تشمل دخول كل معالم القلعة والتي تضم، جامع الناصر محمد بن قلاوون، وجامع محمد علي، والمتحف الحربي، ومتحف الشرطة، ومنطقة البانوراما.

حصن قايتباي في الإسكندرية
قلعة الإسكندرية والمشهورة بقلعة قايتباي والتي تعتبر مزارًا مفضلًا لزوار وأهالي الإسكدرية، تبلغ تذكرة دخولها 60 جنيهًا للمصريين، و30جنيهًا للطالب المصري، وتشمل جميع معالم القلعة من الداخل.

متحف المجوهرات الملكية 
أما متحف المجوهرات الملكية وبقية المتاحف الإقليمة على مستوى الجمهورية ووبما فيها أيضًا المتحف الإسلامي بالقاهرة والمتحف القبطي ومتحف جاير أندرسن فتذكر الدخول للمصري 20 جنيهًا وللطالب المصري 10 جنيهات.

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المعالم الاثرية المصريون المتحف المصري متحف الحضارة منطقة اهرامات الجيزه