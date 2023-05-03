الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق محل تجاري بجوار مستشفى أم المصريين

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق محل تجاري بشارع سويلم بجوار مستشفى أم المصريين بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وتلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع سويلم بجوار مستشفى أم المصريين دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.