تحرير 65 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة بمركز مطاي بالمنيا

الأربعاء 03/مايو/2023 - 02:53 م

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى أن الحملة أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر تمويني متنوع، منها ٣٧ محضر للمخابز المخالفة بقريتى " منبال ، حلوه"، تنوعت بين ( نقص وزن وعدم إعلان نظافة و عدم وجود شهادة صحية ) ، كما تم تحرير ٢٥ مخالفة تموينية ببندر مطاي ، حيث تضمنت ٧ محاضر عدم وجود اشتراطات صحية و٨ محاضر شهادة صحية و٤ محاضر مواد بترولية وعدم إعلان و٥ محاضر مستودع بوتاجاز بالإضافة إلى ضبط ٥ شكائر دقيق بدون فواتير و٤٠ لفه مياه غازية بدون فواتير و٢٥ كيلو غراء و ١٤٠ كيلو كلور بدون فواتير ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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