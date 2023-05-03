تضامن كفر الشيخ تنظم 27 فاعلية ضمن برنامج مودة

أعلنت، مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، عن تنظيم 27 فاعلية ضمن برنامج مودة بكفر الشيخ، منهم (9 ندوات، ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج، و9 حملات توعية بالمراكز الخمس لحياه كريمه بقرى حياة كريمة، بمراكز كفر الشيخ وسيدي سالم والحامول ومطوبس ودسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، ومنسق محافظة كفر الشيخ لبرنامج موده دكتوره نسمه عبد الحليم، ونور زغلول.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن مبادرة مودة مبادرة رئاسية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في قرية حياة كريمة، بالتعاون وتنفيذ الوحدات الاجتماعية والرائدات الريفيات ومدير شؤون المرأة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجح، كذا التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، كذلك التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، بالإضافة إلى تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

وأضاف "مسلم"، أن المبادرة الرئاسية "مودة"، تهدف للحد من مشكلة الطلاق في مصر وذلك من خلال تلافي مشكلات أول سنة جواز، من خلال تدريبات متخصصة للتوعية بكيفية التعامل مع الشريك بجانب التوعية الصحية وجوانب الصحة الإنجابية.