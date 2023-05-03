الصحفيون المؤقتون يستغيثون بالرئيس: قرار إنساني ينقذ مستقبلنا من الضياع

تقدم عدد من الصحفيين غير المعينيين بالصحف القومية، اليوم الأربعاء، باستغاثة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطالبين فيها بإصدار قرار إنساني من الرئيس السيسي بتعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية الذين عانوا أكثر من ١٠ سنوات من التجاهل التام وعدم المساواة رغم عملهم بكل جد واجتهاد في مؤسساتهم دون رواتب ولا تأمينات ولا أي حقوق، وذلك انطلاقا من قرار الرئيس السيسي بإطلاق حملة قومية لتحسين قيمة العمل في المجتمع وتمكين الشباب وتشجيعهم على الاندماج في العمل ومواكبة التطور والإنجازات التي تحققت طوال هذه السنوات.

وأكد الصحفيون المؤقتون أنهم طرقوا جميع الأبواب دون جدوى، لذا يلجأون للرئيس السيسي لإصدار قرار بتعيينهم، فقد أفنوا عمرهم فى العمل الصحفى لرفعة شأن مؤسساتهم على أمل التعيين فى وقت قريب ولكن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا يستطيعون تحمل تدنى أوضاعهم المادية.

ويناشدون الرئيس السيسي بالنظر لهم بعين الأب كما اعتادوا منه دائما الوقوف بجانب الشباب وتمكينهم فى المجتمع، وفى ضوء المادة 12 من الدستور التى تنص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.