طيران الإمارات: دبي استقبلت 5 ملايين سائح في الربع الأخير من 2022

ألقى تيموثي كلارك رئيس طيران الإمارات، كلمة أمام مندوبي السفر والسياحة في معرض سوق السفر العربي بدبي اليوم 3 مايو 2023، حول عودة زيادة أعداد الركاب التي تشهدها صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الفرص والتحديات المقبلة.

وقال كلارك: "لقد استخدمنا فترة تفشي الجائحة لتنظيم مواردنا بعناية ووضع خطة استراتيجية منظمة سمحت لنا بالعودة من جديد بقوة بمجرد فتح الأجواء مرة أخرى، وبعد 30 عامًا من تشغيل أكبر شركة طيران في العالم وكواحدة من شركات الطيران الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلم يكن هناك خيار لنا للتوقف عن العمل أو الاستسلام للظروف الاستثنائية".

واستقبلت دبي في الربع الأخير من العام الماضي خمسة ملايين زائر، وهو ما يتجاوز بالفعل أرقام ما قبل الجائحة، حيث صرح كلارك بأن الطلب سيبقى قويًا كما كان مؤخرًا، وسيشهد قطاعا الترفيه والضيافة ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، كما تطرق كلارك في حديثه إلى استراتيجية الاستدامة الخاصة بشركة الطيران تماشياً مع شعار سوق السفر العربي لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر" قائلاً: "يمثل الوقود من صناعة الطيران 2-2.5٪ من الانبعاثات العالمية، إذ يجب أن تتزايد جهودنا للتخفيف من بصمتنا الكربونية تزامناً مع نمو أعداد الركاب، حيث تدير طيران الإمارات عددًا من مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء الأعمال، إذ حلقت رحلتنا الأولى باستخدام وقود الطيران المستدام في رحلات الطيران في عام 2017، وقد قمنا في وقت سابق من هذا العام بتشغيل رحلة تجريبية باستخدام 100 ٪ من وقود الطيران المستدام، كما قمنا أيضًا بإعادة تدوير 500,000 كيلوغرام من البلاستيك والزجاج على مدار عام 2022".