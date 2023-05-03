الأولي من نوعها.. فريق طبي بمستشفى سرس الليان ينجح في تصليح شريان كامل لمريض

أجري الفريق الطبي بمستشفي سرس الليان، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، جراحة دقيقة لشاب مُصاب بقطع كامل للشريان الكعبري لليد اليمني، في أول عملية من نوعها بقسم الأوعية الدموية داخل المستشفي، حيث تم التحضير للعملية وإجراءها في وقت زمني قياسي.

ووصل شاب يبلغ من العمر ٣٠ عامًا إلي مستشفي سرس الليان، مُصاب بقطع كامل للشريان الكعبري لليد اليمني، علي الفور تم تحضير المريض للعمليات، وتم عمل تصليح قطع الشريان تحت مخدر عام، حيث نجحت العملية كأول عملية من نوعها داخل المستشفي منذ أعوام.

وقام بإجراء العملية فريق طبي مكون من «الدكتور شعبان العياط، زمالة جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد الفقي، زمالة جراحة الأطفال، والدكتور إسلام عصر، أخصائي التخدير، وأمل فتح الله، تمريض العمليات، وتحت إشراف الدكتور محمد حامد، مدير المستشفى، والدكتور السيد مرعي، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور إيهاب عياد، مدير قسم الاستقبال والطوارئ، وتحت إشراف الدكتور أحمد شوقي، إستشاري الجراحة العامة، والدكتور محمد عبد السميع البهات، إستشاري جراحة الأوعية الدموية».

من جانبه قال الدكتور محمد حامد، مدير مستشفى سرس الليان، إن المستشفى بدأت مرحلة التطوير من حيث تزويدها بأجهزة طبية، وفرق طبية في تخصصات لم تكن موجودة بالمستشفى في وقت سابق، مُضيفًا أنه تم القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى وهناك إجراء عمليات يوميًا لجميع المواطنين من داخل المنوفية وخارجها، في إطار تنفيذ خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.