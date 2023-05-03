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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انطلاق «إكسترا لايف»: أحدث إصدارات القنوات الإخبارية لـ «المتحدة»

اكسترا لايف
اكسترا لايف
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أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  عن انطلاق قناة «إكسترا لايف»، أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة.

وكتب «الطاهري»عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «على بركة الله تنطلق قناة إكسترا لايف، أحدث إصدارات القنوات الإخبارية للشركة المتحدة، ومهمتها نقل رصد ومتابعة كل مجريات الحوار الوطني وما يضمه من محاور سياسية واقتصادية واجتماعية ليكون المطروح على مائدة النقاش 113 قضية يشكل جرأة مواجهتها والسعي لإصلاحها بإرادة إصلاحية حقيقية المسار الحقيقي للجمهورية الثانية».

وتابع: «ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الحدث الفريد من نوعه في التاريخ السياسي المصري، فهو ليس حوار لحظي، ولقاء لبحث أزمة أو قضية، ولكنه إعادة ترتيب لأولويات الوطن، ومن هذا السياق تأتي الأهمية الكبرى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدعوة للحوار الوطني تحت شعار: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، اللهم نسألك التوفيق» .

تردد قناة إكسترا لايف

eXtra Live HD & SD

12092

 

اكسترا لايف انطلاق بث المتحدة