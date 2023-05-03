العرابي: الحوار الوطني رؤية استراتيجية لترسيخ الديمقراطية وتثبيت الاستقرار

رحب السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، بانطلاق فعاليات "الحوار الوطني" اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشدد السفير العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط، على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، تعد رؤية ثاقبة من شأنها ترسيخ الديمقراطية الحديثة التي تقوم على مبدأ المشاركة في بناء الوطن، وكذلك رؤية استراتيجية تهدف إلى تثبيت الاستقرار بالبلاد.

وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أهمية "الحوار الوطني" الذي يشارك فيه مختلف فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لا سيما في هذا التوقيت للاستماع إلى كل المصريين بالحوار والمناقشات البناءة، منوهًا بأن هذا الحوار يمثل تجربة فريدة في مصر ستساعد على تقريب وجهات النظر ومواجهات التحديات.

وأضاف أن "الحوار الوطني" يصب في خدمة الوطن والمواطن ويؤكد وحدة النسيج الوطني والحرص علي البناء الديمقراطي، كما يعد نموذجًا جديدًا للرشادة وحجر أساس على طريق الجمهورية الجديدة والضامن الحقيقي للاستقرار.