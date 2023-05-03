محافظ الفيوم يناقش مع وفدي البنك الأهلي و"إي فاينانس" مشروع الشمول المالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إجتماعاً مع مسئولي البنك الأهلي المصري، وشركة "إي فاينانس جروب" المالية، لمناقشة مشروع تمويل الشمول المالي الذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ, واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إنجي أباظة مدير التمكين الإقتصادى، ومشروع تنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط، و أحمد رائف نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات "إي فاينانس" وأحمد الغزالي مدير إدارة إستراتيجية الشمول المالي قطاع التخطيط الإستراتيجي بالبنك الأهلي المصري والأستاذ تامر بدر مدير إدارة قطاع برامج التمويل والشراكات المحلية، والمحاسب أحمد سامح هيكل بقطاع برامج التمويل والشراكات المحلية بالبنك الأهلي المصري، وخالد مكي رئيس وحدة الإقراض الرقمي ب "إي أسواق " إحدى شركات "إي فاينانس جروب"، ودينا وحيد مدير الحساب المالي بشركة "إي أسواق".

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية تنفيذ مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" بالمحافظة، ودورها في تنمية الأسرة وزيادة الدخل والحد من معدلات الفقر، وتقليل الدعم النقدى المباشر للأشخاص واعتمادهم على مشروعاتهم الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً بضرورة تحديد القرى المستهدفة من المشروع بمختلف مناطق المحافظة، لإقامة ندوات وحملات توعوية للمواطنين لتحقيق النتائج المرجوة من خلال الوصول إلى الفئات الجادة في إقامة المشروعات وتلقي الدعم المعرفي والمالي لتحسين الوضع الإقتصادي على مستوى المحافظة.

وأوضح نائب رئيس قطاع تطوير المشروعات بشركة "إي فاينانس" أن مشروع الشمول المالي يهدف إلي خلق مصادر للدخل لتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التمويل المالي للمشروعات، والعمل على تنفيذ المبادرات، والندوات التوعوية للمواطنين داخل القري لزيادة خبراتهم، ورفع كفائتهم وتدريبهم لإقامة المشروعات وإدارتها، وتسويقها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

وأضاف أن هناك خطة لعمل ندوات تعريفية بمشروع الشمول المالي بعدد 20 قرية من قرى محافظة الفيوم تبدأ بقرية مطول بمركز إطسا وتستمرلمدة ثلاثة أيام يحاضر فيها خبراء من البنك الأهلي المصري وشركة "إي أسواق" .

فيما أوضحت مدير التمكين الاقتصادي بوزارة التخطيط, أن الوزارة تعمل على وضع الخطة الإستثمارية للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار أهداف رؤية مصر 2030 بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتعاون مع عدة جهات من خلال عقد البروتوكولات، والشراكات الوطنية لتنفيذ إستراتيجية الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتنفيذ المرحلة الأولى ببروتوكول تنمية الأسرة بمحافظة الفيوم.

وذلك من خلال تدريب وتأهيل السيدات علي تكوين فكرة المشروع, وتدريبهن على كيفية إدارتها، من خلال قطاع الخدمات غير المالية بالبنك الأهلي "رواد النيل" بالشراكة مع "اليونيدو"، بالإضافة إلي وضع المعايير والمؤشرات لقياس مدى استدامة المشاريع التي سوف تنفذ عن طريق السيدات لتحقيق أهداف التمويل المستدام والتنمية المستدامة.