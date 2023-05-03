وزير خارجية إيطاليا: نشجع كل مبادرة للسلام في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تشجع كل مبادرة تهدف إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" أن "من المعروف أن الفاتيكان يعتزم العمل للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الأمر متروك له ليفصح عما يفعله"، مبينًا أن “ماهية الاتصالات الجارية بين الدبلوماسيات الفاتيكانية، الروسية والأوكرانية غير واضحة" ولفت إلى أنه “فيما يتعلق بنا، فإن كل مبادرة لصالح السلام، تُعدّ إيجابية، والمهم هو تحقيق سلام عادل".

ووصف تاياني اعتراف الصين والهند لأول مرة للأمم المتحدة بـ”عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا،بأنه”إشارة خجولة تسير في الاتجاه الصحيح" وآمل أن تتخذان قرارات شجاعة، وقبل كل شيء أن تقنع الصين موسكو بالتراجع وإنهاء حرب لا يريدها أحد".