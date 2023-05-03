ألمانيا تشن حملة أمنية ضخمة ضد أعضاء المافيا الإيطالية "ندرانجيتا"

شن عدد كبير من رجال الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء المافيا الإيطالية "ندرانجيتا" وذلك في إطار عملية اوروبية واسعة النطاق شملت خمس مناطق ألمانية.

وقالت السلطات القضائية في ألمانيا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن عملية واسعة النطاق للشرطة استهدفت مافيا "ندرانجيتا"، وبدأت صباح اليوم في عدة دول أوروبية بينها ألمانيا حيث جرت عمليات تفتيش واعتقالات.

وأضافت الشبكة: أن السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن "دوسلدورف" و"كوبلنتس" و"زاربروكن" و"ميونيخ" وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات "بافاريا" و"شمال الراين" - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

وأفادت الشبكة بأن عمليات أخرى جرت في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.. مشيرة إلى أن السلطات الألمانية نفذت 15 مذكرة توقيف وفي مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينجن، وتم تفتيش أربع عقارات وتنفيذ أمر اعتقال صادر من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية شمال الراين فيستفاليا إن المعتقلين يواجهون اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال وتهريب المخدرات.