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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فولفسبورج يضم المدافع زيسيجر من يانج بويز

فولفسبورج
فولفسبورج
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أعلن نادي فولفسبورج الألماني، عن تعاقده مع المدافع السويسري سيدريك زيسيجر من يانج بويز الذي حسم مؤخرا لقب الدوري السويسري.
وسينضم اللاعب إلى صفوف الفريق الألماني اعتبارا من بداية الموسم المقبل، بعد توقيع عقدا يستمر حتى يونيو 2027 حسب ما أوضحه نادي فولفسبورج.
وقال سيباستيان تشيندزيلورز مدير الكرة بنادي فولفسبورج: "هو لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة ولديه خبرة كبيرة بالفعل رغم صغر عمره".
من جانبه، قال زيسيجر: "التقيت بالفعل العديد من الأشخاص اللطفاء ورأيت الاستاد من الداخل، لا أطيق انتظار بداية مشواري مع الفريق واللعب هنا".

فولفسبورج المدافع السويسري زيسيجر الدوري السويسري