ثقافة الفيوم تحتفل بعيد العمال

شهدت عدة مواقع ثقافية بفرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، أمس الثلاثاء، احتفالا بعيد العمال.

في مكتبة الطفل والشباب بسنورس أقيمت ندوة بعنوان "عيد العمال.. حقيقة تاريخية" شارك به الأديبان أحمد قرني، وأحمد طوسون، وتناول "قرني" في حديثه تاريخ اختيار هذا اليوم الأول من مايو، وبدء احتفال مصر به منذ عام 1964، احتفاء بالعمال لتوجيه التحية لهم اعترافا بدورهم في نهضة الأوطان وتقدمها، وتناول قيمة ما يقدمه عمال مصر باعتبارهم من أهم الركائز التي ترتقي بها الدولة لتتبوأ مكانها في مقدمة الأمم.

وأوضح "طوسون" أنه من أجل بناء مجتمع سليم فإن المجتمعات لابد لها أن تقدر العمل وقيمته وتراعي حقوق العمال من خلال الدفاع عنهم ضد أي ظلم، ومن هنا جاءت أدوار النقابات المختلفة التي توفر الخدمات لأعضائها من الموظفين والعمال والدفاع عن حقوقهم وهذا هو الدور الذي تقوم به الدولة المصرية كأبسط حقوق الأيدي العاملة بمصرنا الحبيبة.

وضمن برنامج الفعاليات عقدت مكتبة حي جنوب بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "عمال مصر الركيزة الأساسية لعجلة التنمية" تحدثت بها د. مريان سليمان، عن قيمة العمل وما يقدمه عمال مصر في مختلف المجالات من أجل تنمية ورفعة بلادهم، ونظم بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "دور تنمية المشروعات الصغيرة كمصدر للدخل" وناقش بها شريف شوبك دور المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومفهوم المشروعات الصغيرة وخصائصها ومفهوم المشروعات متناهية الصغر في مصر.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالا بعيد العمال، ونظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث تشهد الفروع الثقافية التابعة للهيئة برنامجا حافلا خلال مايو الحالي احتفاء بالعمال ودورهم الكبير في البناء والتنمية.

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