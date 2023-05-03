السودان: تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" على هدنة 7 أيام

هل ستكون محاولة الهدنة القادمة هي المحاولة الصحيحة في السودان؟ كان هذا محور التساؤل المهم بعد ما أكدت جنوب السودان أنها حصل على "اتفاق من حيث المبدأ" من الجنرالات المتحاربين لهدنة لمدة أسبوع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

منذ 15 أبريل، يتنافس قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، على رأس قوات الدعم السريع شبه العسكرية، على السلطة، مما أدى إلى إغراق السودان في "كارثة حقيقية"، بحسب الأمم المتحدة.

حتى الآن، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار. والذى تمت مخالفته منذ بدايته. لذلك فقد مرت أكثر من أسبوعين على البلاد التي ابتليت بقتال عنيف بين الجنرالين. هذه الهدنة "في الفترة من 4 إلى 11 مايو" التي أعلنتها وزارة خارجية جنوب السودان يمكن أن تكون بالتالي نسمة هواء منعشة للسكان.

لم يؤكد أي طرف من الأطراف المتحاربة هذه الهدنة

ورحب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالإعلان. ومع ذلك، قال خلال مؤتمر صحفي: "أولًا، بالطبع، سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت مقبولة من جميع الأطراف". ومع ذلك، لم يعلق أي طرف محارب على الفور على إعلان جنوب السودان. في غضون ذلك، أفاد عدد من الشهود بوقوع "قصف جوي" في الخرطوم.

بناءً على مبادرة منظمة شرق إفريقيا الإقليمية إجاد، ناشد رئيس جنوب السودان سلفا كير، من أجل الاستفادة من هذه الهدنة "تعيين ممثلين واقتراح موعد لبدء المفاوضات" من أجل الحصول على وقف دائم لإطلاق النار. قبل أيام قليلة، كان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، هو الذي أشار إلى أن الطرفين المتحاربين قد قالا إنهما "على استعداد لبدء المناقشات الفنية" التي "يمكن إجراؤها في المملكة العربية السعودية". لكن أصر على أن العودة إلى المفاوضات السياسية لن تكون ممكنة إلا بعد هدنة حقيقية.

بعد السلطات السعودية، التقى مبعوث من الجنرال البرهان بالسلطات المصرية وجامعة الدول العربية. كما ناشد المجتمع الدولي أن يتفاوض على هدنة.

مع تضاعف الدعوات إلى الهدنة، دعا الاتحاد الأفريقي إلى تجنب "الإجراءات المتفرقة". وقال موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، "أولويتنا اليوم هي فرض وقف إطلاق النار وتمديده". والهدف هو "استئناف العملية السياسية في البلاد". ويحذر إرنست يان هوغندورن، من جانب أتلانتيك كاونسل، من أنه "بدون تدخل حاسم، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حرب أهلية طويلة ودموية"

كارثة إنسانية مذهلة

وبحسب أرقام وزارة الصحة، منذ بدء الاشتباكات، قُتل أكثر من 500 شخص وأصيب الآلاف، معظمهم في الخرطوم وغرب دارفور. وقد نزح أكثر من 330 ألف شخص وغادر 100 ألف إلى البلدان المجاورة، وفقًا للأمم المتحدة، التي تتوقع وجود ثمانية أضعاف عدد اللاجئين. وأولئك الذين بقوا عليهم أن يعيشوا مع نقص المياه والكهرباء والغذاء.

يتوقع إرنست يان هوغندورن، الخبير في شؤون السودان، "كارثة إنسانية مذهلة، مماثلة لتلك التي حدثت في الصومال أو سوريا أو اليمن"، مع خطر زعزعة الاستقرار الإقليمي. من نيروبي، يحاول رئيس الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، التفاوض بشأن دخول المساعدات في حين أن التفجيرات والنهب لم تسلم المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية.

لكن المساعدات تصل في شكل قطرات: أرسلت منظمة أطباء بلا حدود يوم الثلاثاء "عشرة أطنان" من الإمدادات الطبية بعد ست حاويات من منظمة الصحة العالمية وطائرة من الصليب الأحمر.

بعد فرنسا أو الولايات المتحدة، أشارت روسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية إلى أنها أجلت المئات من مواطنيها.

في انقلابهما عام 2021، أطاح البرهان ودوقلو سويًا بالمدنيين الذين تقاسموا السلطة معهما منذ سقوط الدكتاتور عمر البشير قبل عامين. لكنهما منقسمان حول مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش.