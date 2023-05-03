الأمم المتحدة تحذر من الخطر الداهم لأزمات الغذاء في العالم

إنه تقرير يبدو وكأنه اعتراف بالفشل: 250 مليون شخص في العالم في حالة انعدام أمن غذائي حاد (المرحلة الأخيرة قبل المجاعة) ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة، وهو رقم لم يتم الوصول إليه منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق تطور السكان الذين يواجهون أعلى مستوى من أزمة الغذاء في عام 2017. نُشر التقرير العالمي عن أزمات الغذاء اليوم الأربعاء 3 مايو، وهو "إدانة قاسية لفشل البشرية في دفع هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل وفق شعار التغذية للجميع، كما يقول أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في ديباجة هذه الوثيقة. ويضيف "على العكس من ذلك، نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

وبالتالي، قفز عدد الأشخاص الذين هم على وشك المجاعة من 83 مليونًا في عام 2016 إلى 193 مليونًا في عام 2021، ثم 253 مليونًا في عام 2022، أي ثلاثة أضعاف في غضون ست سنوات. وتُعزى هذه الزيادة جزئيًا إلى الزيادة في عدد البلدان التي تم تقييم حالتها، وأيضًا بسبب تفاقم حالة انعدام الأمن داخل هذه البلدان. هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها هذا الرقم.

على عكس تقييمات الأمم المتحدة الأخرى التي تتبع الاتجاهات في الجوع المزمن وانعدام الأمن الغذائي على نطاق أوسع، يركز هذا التقرير على حالات الأزمات الأكثر حدة، مع تقييم دقيق لمستويات انعدام الأمن الغذائي في ثمانية وخمسين دولة. "بشكل ملموس، نحن نتحدث عن الأسر الضعيفة، التي تتعرض حياتها وسبل عيشها للتهديد"، حسبما قال في بيان صحفي، رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). هذا التقرير، الذي وقعته عدة وكالات دولية - برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأغذية والزراعة، تنسيق الشؤون الإنسانية، اليونيسف، إلخ - يهدف إلى أن يكون دليلًا لتوجيه العمل الدولي الأكثر إلحاحًا.

أسباب متعددة

الاحتياجات هائلة من حيث عدد السكان المعنيين، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد (26.4 مليون)، تليها إثيوبيا (23.6 مليون)، وأفغانستان (20 مليون)، ونيجيريا، واليمن، وبورما، وسوريا والسودان وأوكرانيا وباكستان.

لكل بلد من البلدان المعنية، أسباب الجوع متعددة: الصدمات الاقتصادية (بما في ذلك التأثير الاجتماعي والاقتصادي المستمر لوباء كوفيد-19 وعواقب الحرب في أوكرانيا) هي السبب الأول للجوع في سبع وعشرين دولة، كما إن النزاعات والعنف المسلح هي التي تدفع السكان إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ وفي اثني عشر دولة، تعتبر الظواهر المناخية المتطرفة هي العامل الرئيسي للضعف. ولكن في العديد من المناطق، تتراكم هذه الأسباب وتعزز بعضها البعض وتؤدي بالسكان إلى دوامة الجوع.

تأثير الحرب في أوكرانيا

ويؤكد التقرير أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، وتعطيل إنتاج وتجارة الطاقة والسلع، بما في ذلك القمح والذرة وزيت عباد الشمس. تسبب الصراع في ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء العالمية في النصف الأول من عام 2022، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية منذ ذلك الحين، إلا أن الحرب لا تزال لها آثار غير مباشرة، لا سيما على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، خاصةً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط.

ولكن على الرغم من التحذيرات بشأن أزمة الغذاء التي عززتها الحرب في أوكرانيا، فإن التعبئة الدولية لا تزال ضعيفة. يأسف التقرير: "في كثير من الأحيان، ينتظر المجتمع الدولي تصنيف الأراضي على أنها في حالة مجاعة لتعبئة أموال إضافية". ومع ذلك، في هذه المرحلة، تُفقد الأرواح وتنهار المنازل وتتزعزع الشبكات الاجتماعية مع آثار ضارة على عدة أجيال. برنامج الغذاء العالمي، على سبيل المثال، يعاني من نقص هيكلي في التمويل: تقدر الوكالة احتياجات التمويل هذا العام بـ23 مليار دولار (21 مليار يورو)، لكنه في عام 2022 جمع 14.2 مليار فقط. ونتيجة لذلك، اضطر إلى خفض الحصص الموزعة على السكان في العديد من مناطق التدخل إلى النصف، لا سيما في بوروندي وأفغانستان.

بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية الطارئة، هناك حاجة إلى استثمارات لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي. بالنسبة لأنطونيو جوتيريش، "هذه الأزمة تتطلب تغييرات منهجية وأساسية. لدينا المعرفة لبناء عالم أكثر مرونة حيث لا مكان للجوع، من خلال الاستثمار بشكل كبير في الأمن الغذائي".