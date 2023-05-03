القومي للحضارة المصرية ينفي صلته بحفل أصالة

بعد الجدل الذي أثير بشأن حفل الفنانة أصالة بمصر ، ومطالب ودعوات إلغاء حفلها المقرر يوم الجمعة المقبل ، والذى أعلنت عنه أصالة عبر موقع التغريدات "تويتر".

أصدرت إدارة المتحف القومي للحضارة المصري بيانا توضيحيا جاء فيه: تنوه إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما فى بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف والتى لا تخضع لسلطة المتحف بأى شكل من الأشكال وتهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه فى أى خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أى شخص آخر أو هيئة أخرى، وتشكر إدارة المتحف الجميع على التفهم وحسن التعاون.

وكانت أصالة قد أعلنت عن حفلها عبر تويتر كاتبة: "أهلي وحبايبي بمصر العظيمة كل سنة وأنتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ مايو نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".

لتفاجأ بعدها بتدشين هاشتاج يطالب بإلغاء الحفل بعنوان "إلغاء حفل أصالة" ليصبح تريند على موقع التغريدات تويتر، ويأتي غضب بعض الجماهير والمطالبة بمطرب مصري لإحياء الحفل على خلفية تصريحات سابقة لأصالة في إحدى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية قالت خلالها أن تاريخها كله صنعته والفضل به للمملكة، والتي ستظل مدينة لها العمر كله، الأمر الذي استفز البعض وهاجمها وقتها عدد من الفنانين أبرزهم الملحن حلمي بكر ووجدوا في تصريحاتها إنكارا لدور مصر في مسيرتها الفنية.