رئيس "الإصلاح والنهضة": الحوار الوطني يمثل الجمهورية الجديدة

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية الحوار الوطني في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الحوار الوطني غير مقتصر على النقاشات السياسية، بل يبنى على 3 محاور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وبالتالي يتناول كل ما يشغل الرأي العام المصري.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، اننا نبني جمهورية جديدة لها ملامح من حيث الاستقرار والأمن عبر جيش وطني قادر قوي، بعد ذلك تم التوجه إلى البنية التحتية وتطويرها لتليق بالجمهورية الجديدة، و القضاء على عدة تحديات كانت تمثل أرق للدولة المصرية.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، "بعد ثورة 25 يناير 2011، كنا بحاجة إلى تنظيم شكل الحياة السياسية والعلاقة بين الدولة والمواطن، في بناء دولة ديمقراطية حديثة مدنية، فكان التصور من الرئيس السيسي مبني على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم إلغاء العمل بقانون الطوارئ، والاتجاه نحو ملف العفو الرئاسي".

واستطرد: "وقبل كل ذلك كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا إلى تشكيل الحياة السياسية من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبرنامج الرئاسي لإعداد نموذج لكيفية ممارسة الحياة السياسية فيما بيننا".