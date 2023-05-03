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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدنمارك تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

البوابة نيوز
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أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أن الدنمارك ستتبرع بقيمة 228 مليون يورو من المعدات والذخيرة ومواد الدفاع الجوي لأوكرانيا "لتعزيز قدرتها على تنفيذ هجوم في الأشهر المقبلة". وقالت الوزارة في بيان إن قيمتها 1.7 مليار كرونة (228 مليون يورو)، "هذا هو أكبر تبرع تقدمه الدنمارك حتى الآن".

وبهذا التبرع، الذي يشمل عربات مدرعة ومركبات لإزالة الألغام وقذائف هاون وجسور ميدانية متنقلة، تبلغ المساعدات العسكرية الدنماركية لأوكرانيا 11 مليار كرونة (1.47 مليار يورو) منذ بداية الغزو الروسي. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في البيان: "المعدات الموجودة في الحزمة ضرورية لتمهيد الطريق للدبابات الأوكرانية والمشاة المدرعة على خط المواجهة "