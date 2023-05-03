الاتحاد الأوروبي يستعد لإنتاج مليون قذيفة سنويًا

تناقش المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء وضع أداة مالية لرفع قدرة إنتاج الذخيرة في الاتحاد الأوروبي إلى مليون قذيفة سنويًا من أجل تجديد ترساناتها ومساعدة أوكرانيا. أكد المفوض الأوروبي للصناعة تييري بريتون يوم الثلاثاء "أنا واثق من أنه في غضون اثني عشر شهرًا سنتمكن من زيادة طاقتنا الإنتاجية إلى مليون ذخيرة سنويًا في أوروبا"

هذا الاقتراح هو المرحلة الثالثة من خطة العمل التي تمت الموافقة عليها في نهاية مارس من قبل الاتحاد الأوروبي لتوفير مليون قذيفة عيار 155 ملم على الأقل للقوات الأوكرانية وتجديد المخزونات الاستراتيجية للدول الأوروبية، وبعضها على وشك الانهيار. سيتم منح 500 مليون يورو، بما في ذلك 260 مليون من صندوق الدفاع الأوروبي. سيجعل من الممكن التمويل المشترك للاستثمارات الصناعية لزيادة إنتاج مصانعهم في الاتحاد الأوروبي. تتواجد حوالي خمس عشرة شركة في إحدى عشرة دولة عضو.

هؤلاء المصنّعون "ليس لديهم حاليًا المال لتلبية الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا والدول الأعضاء. لكن لديهم كل الإمكانات للقيام بذلك"، وفقًا للسيد بريتون الذي زار مواقع المنتجين الرئيسيين للذخيرة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح قائلًا: "يمكننا ويجب علينا إعادة تنشيط قاعدتنا الصناعية لتكييفها مع الحاجة إلى نزاع شديد الحدة "

وأكد ممثل إحدى الدول الأعضاء لوكالة فرانس برس أن "الوتيرة الحالية لا تكفى المجهود الحربي لأوكرانيا، التي تستهلك أكثر مما ينتج الاتحاد الأوروبي". لا يهدف الاقتراح إلى تلبية الاحتياجات الفورية لأوكرانيا، التي تستعد لشن هجوم في محاولة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا. وأصر المفوض على أنه "لدعم أوكرانيا على المدى القصير جدًا، يجب أن نستمر في التبرع بأسهمنا "