“زيلينسكي”: واشنطن لم تحذرنا من تسريب وثائق أمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، إنه علم من الصحافة وليس من واشنطن بوجود تسريب لوثائق أمريكية سرية تتعلق بحرب بلاده ضد روسيا.

وقال للصحيفة الأمريكية: "لم أتلق أي معلومات من البيت الأبيض أو البنتاجون مسبقًا.. لم تكن لدينا هذه المعلومات"، يأسف الرئيس الأوكراني.

كما أضاف زيلينسكي في واشنطن بوست "بالنسبة لنا، فإن أي شيء يُعلم به مسبقًا، بطريقة أو بأخرى، إنه عيب". وتابع هذه الحلقة "ليست مفيدة لسمعة البيت الأبيض، وأعتقد أنها غير مفيدة لسمعة الولايات المتحدة".

وردا على سؤال على شبكة سي إن إن، قال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر، مساء الثلاثاء "عدم التمكن من القول ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا"، بينما كرر دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الصراع.

الوثائق الأمريكية السرية، التي تم كشفها للصحافة في أوائل أبريل بعد تسريبات عبر الإنترنت، توضح بالتفصيل آراء واشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص تعبر عن الحالة المقلقة للدفاعات الجوية الأوكرانية في نهاية فبراير. تم القبض على جندي أمريكي شاب لنشره هذه المعلومات، وقد تم اتهامه في 14 أبريل.