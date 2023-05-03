حبس لص المكيفات بمنطقة الخليفة.. وهذه كواليس الواقعة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس متهم بسرقة وحدة تكييف من أحد المبانى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة، والتحري حول نشاطه.

وتعود كواليس الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية") وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف واتهمه بالسرقة.