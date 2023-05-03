روسيا: اضرام النيران في مستودع وقود على أبواب شبه جزيرة القرم

اشتعلت النيران في مستودع وقود خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء في قرية فولنا الروسية، بالقرب من شبه جزيرة القرم، أعلن ذلك حاكم إقليم كراسنودار فينامين كوندراتييف على تليجرام.

اشتعلت النيران في خزان يحتوي على منتجات بترولية في قرية فولنا في منطقة تمريوكي. وكتب كوندراتييف، دون أن يذكر سبب الكارثة، "كان للحريق أعلى درجة من الخطورة". وأضاف "حسب المعلومات الاولية لم يسقط قتلى أو جرحى" ولا يوجد "خطر على سكان" القرية. "يتم عمل كل شيء ممكن حتى لا تنتشر النار أكثر".

تظهر الصور التي نشرها المدون المؤيد لروسيا كيريل فيدوروف على تليجرام، والتي زعم أنها التقطت في فولنا، ألسنة اللهب وعمود كثيف من الدخان يتصاعد فوق خزان كبير بين عشية وضحاها.

تقع فولنا في نهاية الجسر فوق مضيق كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو في عام 2014. في أكتوبر 2022، كان انفجار شاحنة مفخخة على هذا الهيكل بمثابة إذلال لروسيا، ونفت السلطات الأوكرانية دائما أنها هاجمت الجسر.

كانت روسيا وشبه جزيرة القرم التي تم ضمها هدفًا في الأيام الأخيرة لسلسلة من الهجمات التي لم تعلن كييف مسؤوليتها عنها، وزعمت مؤخرًا أن استعداداتها لشن هجوم مضاد على وشك الانتهاء.. في غضون أربعة أيام، خرجت عبوات ناسفة عن مسار قطارين للشحن بالقرب من الحدود الأوكرانية وألحقت أضرارًا بخط كهرباء، وتسبب هجوم بطائرة بدون طيار في اندلاع حريق هائل في مستودع نفط في القرم.