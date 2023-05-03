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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة: مفاوضة ناجحة لصالح 3 عمال موسميين بجدة

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب العمالى فى التفاوض مع شركه الناقل العربى لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق عدد 3 عمال موسميين بموسم العمرة والحج ١٤٤٣ بناء على شكوى واردة للمكتب  من الممثل القانونى لهم تم استيفاء كامل حقوقهم بواقع ٣٠٠٠ آلاف ريال لكل عامل باجمالى مبلغ ٩٠٠٠ ريال سعودى ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التي يعملون لديها .

جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، والذي أوضح فيه أنه تم سداد المبلغ من الشركة للممثل القانوني للعمالة المصرية ، وتنازل الأخير عن شكواه المقدمة منه بالمكتب لانقضائها صلحاً مع الشركة السعودية ، وقدم للمكتب تنازل رسمى واقرار باستلام المبلغ .

وأضاف الملحق العمالي في التقرير، ان المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التي قام بها لحل مشكلته من الوساطة والتسوية الودية .

 وأكد ان المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل امن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة، ووعد المكتب الشركة المشكو فى حقها اتخاذ ما يلزم نحو إخطار الوزارة برفع إيقاف التعامل معها تمهيداً لإجراءها الاختبارات المقررة للعمالة لموسم الحج الحالي لعام ١٤٤٤ هجرياً

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