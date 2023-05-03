مهرجان مراكش يعلن فتح باب التسجيل للأفلام المشاركة بدورته المقبلة

تستقبل إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الأفلام للمشاركة في النسخة 20 المقرر إقامتها، في الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، عبر الإنترنت، بداية من اليوم، وحتى يوم 28 يوليو المقبل.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان لها، عن فتح باب التسجيل لمدة تقترب من 3 أشهر، وتنقسم مسابقات مهرجان مراكش ما بين الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية، التي أنتجت في الفترة من نوفمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الأفلام المختارة بحلول نهاية أكتوبر 2023، كما سيتم إخطار الذين تم اختيارهم للمشاركة عن طريق البريد الإلكتروني قبل الإعلان الرسمي بحسب بيان المهرجان.

وكانت قد افتتحت الدورة الـ 19 من مهرجان مراكش الدولي ، المقام بدولة المغرب ، بعد انقطاع دام لسنتين. في نوفمبر الماضي، وتم تكريم النجم الهندي رانفير سينغ ومنحه النجمة الذهبية للمهرجان تقديرا لمشواره الفني خلال حفل الافتتاح.