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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا فيلوباتير يشارك في مؤتمر "شعب واحد - يد واحدة"

أسقف الإيبارشية
أسقف الإيبارشية
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شارك الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص في المؤتمر الذي نظمته المنطقة المركزية العسكرية والذي حضره القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وكافة الفئات والطوائف والتيارات والمجتمع المدني، وذلك في إطار الدور المجتمعي للقوات المسلحة،وألقى نيافته كلمة خلال هذا المؤتمر.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏تحتوي على النص '‏אאואי المؤتمر الأول للأسرة الوطنية شعبواحد) يد- واحدة بمحافظة برعاية المنطقةالمركزية العسكرية‏'‏‏


في سياق آخر، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني مساء يوم أمس مركز خدمة "شمس  البر" لخدمة الشباب بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية والتي أرسى فكرتها المتنيح القمص كيرلس داود أول كهنة الكنيسة ذاتها. 
وتقوم فكرة الخدمة تكريس خدام متخصصة في توصيل كلمة الله وصورته الصحيحة لكل الشباب على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.
تشمل خدمة المركز على فروع متنوعة منها خدمة التلمذة وخدمة راديو الملاك وأيضًا خدمة الميديا وخدمة مركز الملاك للتوظيف، يهدف كل هذا إلى خلق الطرق والوسائل المختلفة للوصول للشباب.

أسقف أبوقرقاص البابا تواضروس الثاني الانبا فيلوباتير المنطقة المركزية العسكرية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل